В Сибири так и не решена проблема с безопасностью людей в ТЦ

Кемерово, , 16:42 — REGNUM В Сибири проблема с нарушениями правил противопожарной безопасности после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» «в полной мере так и не решена», заявил сегодня, 24 октября, во время выездного совещания секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева в Новосибирск полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трагедия, которая произошла 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, по словам Меняйло поставила под сомнение эффективность проводимой работы. Следственными органами проведена вся необходимая работа по установлению виновных лиц, а в регионах действуют межведомственные группы для оценки состояния безопасности мест массового пребывания людей.

«За истекший период не были допущены случаи гибели людей в местах их массового пребывания. Вместе с тем проблема обеспечения безопасности на таких объектах в полном объёме не решена», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ Кемерово «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. погибли 60 человек, большинство из них — дети. Возбуждено уголовное дело, по которому проходят 12 обвиняемых.

Отметим, что кемеровский областной суд признал законным продление ареста до 25 декабря бывшему руководителю областного главного управления МЧС РФ Александру Мамонтову, который обвиняется по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». По версии следствия, на бывшем главе и сотрудниках регионального МЧС лежит ответственность за гибель людей в ТРЦ.

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