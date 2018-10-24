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В Киргизии митингующие напали на госкомиссию, приехавшую на золотой рудник

Происшествия

Протестующие против разработки «Шамбесая» сельчане пытаются запретить посещать месторождение и иностранным инвесторам, и местным чиновникам

с.Майдан, Киргизия, 24 октября 2018, 16:03 — REGNUM  На юге Киргизии жители села Майдан не пустили членов государственной межведомственной комиссии на золоторудное месторождение «Шамбесай» и не позволили им снять пробы, пишет «Kaktus.media».

При этом, как отмечает пресс-служба УВД Баткенской области, свыше 50 сельчан, выступающих против разработки этого рудника, проявили агрессию в отношении представителей спецкомиссии — нецензурно выражались, хватали за руки и толкали.

В региональном управлении внутренних дел уточнили, что милиционеры не арестовывали никого из участников этого митинга, а только провели с наиболее агрессивными из них разъяснительную работу, после чего отпустили.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября 2018 года жители села Майдан, расположенного в Баткенской области Киргизии, во время очередного митинга против разработки золотого рудника «Шамбесай» напали на прибывших из Китая сотрудников иностранной горнорудной компании. При этом сельчане угрожали их зарезать.

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Отметим, что в Киргизии периодически случаются конфликты между местными жителями и иностранными инвесторами, выкупившими лицензии на разработку киргизстанских недр. Наиболее часто нападениям подвергался золоторудный комбинат «Кумтор», разрабатывающий крупнейшее золотое месторождение республики.

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Горнорудная промышленность Туркестана
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