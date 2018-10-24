«Девочки-чудовища»: на Урале возбуждены уголовные дела против подростков

Ханты-Мансийск, , 16:22 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту истязания девочки, видео с издевательствами над которой облетело социальные сети. В настоящее время установлены личности всех участников инцидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, происшествие, которое записал некий подросток, случилось в Ханты-Мансийске несколько месяцев ранее. Есть сведения, что до момента записи школьницу избивали несколько подростков.

«Действию подростков будет дана правовая оценка, также будет дана правовая оценка бездействию лиц, которые снимали произошедшее на видеокамеру. В ходе следствия также будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшей, с целью уточнения квалификации преступления», — говорится в сообщении СУ СКР по ХМАО.

В паблике «Типичный Ханты-Мансийск» продолжают обсуждать тему видео избиения девочки.

«На днях был случай избиения ребёнка возле остановки. Ни один взрослый не отреагировал. С такими детьми не по-детски хочется разобраться», — пишет одна из участниц группы.

«Давно пора снижать возраст уголовной ответственности. Вводить с 14 лет, со всеми вытекающими», — предлагает другая.

В сообщении Следственного комитета России отмечается, что аналогичные случаи произошли ранее в соседней Свердловской области. Там возбуждено уголовные дела о вымогательстве, совершённом с применением насилия. Известно, что девятиклассницы сколотили группу, которая вымогала деньги у подростков и истязала сверстников. Нападения они снимали на видео и выкладывали на закрытых страницах в социальных сетях. Однако тайное стало явным. На Среднем Урале страсти в социальных сетях тоже кипят. Участниц подростковой банды называют «чудовищами» и другими нелестными словами.

При расследовании обоих случаев жестокости девочек-подростков будет изучена обстановка в их семьях, характер взаимоотношений с родственниками и окружающими. Следователи выяснят, уделялось ли подросткам с девиантным поведением внимание со стороны сотрудников образовательных учреждений, ПДН, школьных психологов.

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