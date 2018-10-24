Газзаев: Глава МВД Италии перекладывает ответственность за ЧП в метро

Москва, , 15:49 — REGNUM В Госдуме сожалеют, что власти Рима, обвиняя российских фанатов в ЧП в метро, перекладывают ответственность, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«К сожалению, глава МВД Италии обвиняет людей, которые получили увечья и ранения в результате поломки эскалатора. Он обвиняет пострадавших в том, в чём они не виноваты. При этом сам признает, что в Риме есть определенные проблемы с коммунальным хозяйством, в том числе с оборудованием на некоторых станциях метрополитена», — отметил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Более того, известно, что в римском метро уже имели место подобные происшествия с эскалаторами, на которых наших болельщиков тогда и не было, отметил парламентарий.

«Итальянский министр перекладывает ответственность — с больной головы на здоровую», — заявил Газзаев.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил российских фанатов в происшествии в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и «Ромой» — «эскалаторы не сделаны для того, чтобы на них прыгали».