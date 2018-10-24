В Дагестане найдены тела обоих рабочих, попавших под обвал грунта

Махачкала, , 15:46 — REGNUM В Табасаранском районе Дагестана найдено тело второго рабочего, попавшего под обвал горной породы. Поисково-спасательные работы завершены, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе МЧС Дагестана.

Напомним, обвал грунта произошел в селе Джульджаг при проведении водопровода. Засыпанными землей оказались двое рабочих. В спасательных работах приняли участие спасатели и кинологи регионального МЧС. К 14:00 было обнаружено тело одного из потерпевших.

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Накануне ИА REGNUM сообщало, что в дагестанском Дербенте погибли трое рабочих, упав с высоты при строительстве многоэтажного дома. Причиной смерти стало нарушение техники безопасности при выполнении высотных работ. Они не пристегнулись страховочными поясами. Во время работ трос люльки оборвался и произошло падение,

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Найдено тело рабочего, пострадавшего при проведении водопровода в Дагестане