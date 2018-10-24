В Ростовской области в насилии над 13-летней девочкой подозревают отца

Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM В Ростовской области заключён под стражу мужчина, которого подозревают в надругательстве над 13-летней дочерью. По информации, которой располагают следователи, преступление отец совершал неоднократно. Об этом сообщает региональное управление СКР 24 октября, передает ИА REGNUM.

Инцидент произошёл в посёлке Тарасовском. 38-летний мужчина издевался над ребёнком в период с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Следователи узнали о случившемся только спустя долгие месяцы молчания жертвы отца-преступника.

В настоящее время мужчина находится под арестом. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

По информации ряда местных СМИ, отец девочки страдает психическим расстройством. Если экспертиза подтвердит это, то жителя посёлка отправят на принудительное лечение. Если суд признает его вменяемым, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.