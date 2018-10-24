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Военные Египта ликвидировали 11 боевиков

Происшествия

Боевики первыми открыли огонь

Военные Египта ликвидировали 11 боевиков
archives.gov
Египетский содат

Каир, 24 октября 2018, 14:56 — REGNUM  Правоохранительные органы Египта ликвидировали 11 человек во время перестрелки на юге страны, сообщает 24 октября Anadolu.

По данным министерства обороны, службы безопасности совершили рейд на предполагаемое укрытие террористов, где и произошел бой.

Как сообщается, боевики первыми открыли огонь, когда поняли, что попали в окружение, ответный огонь силовиков привел к ликвидации 11 человек.

Напомним, начиная с февраля 2018 года египетские правоохранительные органы ведут борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове.

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