Военные Египта ликвидировали 11 боевиков

Каир, , 14:56 — REGNUM Правоохранительные органы Египта ликвидировали 11 человек во время перестрелки на юге страны, сообщает 24 октября Anadolu.

По данным министерства обороны, службы безопасности совершили рейд на предполагаемое укрытие террористов, где и произошел бой.

Как сообщается, боевики первыми открыли огонь, когда поняли, что попали в окружение, ответный огонь силовиков привел к ликвидации 11 человек.

Напомним, начиная с февраля 2018 года египетские правоохранительные органы ведут борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове.