У двухлетнего воспитанника липецкого детсада на теле нашли следы побоев

Липецк, , 14:42 — REGNUM В Липецкой области следователи устанавливают обстоятельства получения ребенком телесных повреждений в частном детском саду. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Проверка была организована после разошедшейся по СМИ и соцсетям информации о двухлетнем ребёнке, на теле которого родители во время купания нашли гематому. Ребёнок посещал частный детский сад.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они сделают вывод, насколько услуги частной организации соответствуют требованиям безопасности, и по итогам проверки примут процессуальное решение.

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