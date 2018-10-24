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У двухлетнего воспитанника липецкого детсада на теле нашли следы побоев

Происшествия

Родители винят дошкольное учреждение

Липецк, 24 октября 2018, 14:42 — REGNUM  В Липецкой области следователи устанавливают обстоятельства получения ребенком телесных повреждений в частном детском саду. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Проверка была организована после разошедшейся по СМИ и соцсетям информации о двухлетнем ребёнке, на теле которого родители во время купания нашли гематому. Ребёнок посещал частный детский сад.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они сделают вывод, насколько услуги частной организации соответствуют требованиям безопасности, и по итогам проверки примут процессуальное решение.

Читайте развитие сюжета: В Липецке возбуждено дело об избиении двухлетнего ребёнка

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