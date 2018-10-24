Архитектор рассказал об «огрехах в эксплуатации» метрополитена Рима

Москва, , 14:42 — REGNUM В Италии проявляют поверхностное отношение к объектам повышенной опасности, рассказал 24 октября главный архитектор АО «Метрогипротранс», президент Союза архитекторов России Николай Шумаков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Что происходит в московском метрополитене? Постоянный мониторинг, каждый день эскалаторная служба московского метрополитена проверяет состояние машин, цепей и всего прочего. Я знаю итальянский метрополитен, я там проработал небольшое количество времени, и я знаю отношение итальянцев к жизни и своим объектам. Там все гораздо проще, несколько поверхностно», — сообщил он.

Шумаков признался, что для него ситуация с ЧП в Риме «абсолютно ясная».

«Метрополитен является объектом повышенной опасности. Отношение к эксплуатации должно быть такое же повышенное, а не как к обычному офису или жилому зданию. Если допущены огрехи в эксплуатации — это может привести к самым плачевным последствиям. Может пролет моста обрушиться, может цепь эскалатора оборваться», — пояснил архитектор.

Напомним, ЧП в Риме произошло 23 октября. Вышел из строя эскалатор, на котором в тот момент находились болельщики московского клуба ЦСКА. Они прибыли в столицу Италии на матч с местной «Ромой». В результате происшествия 15 человек пострадали, некоторые в тяжелом состоянии.