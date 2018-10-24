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Жителя Карачаево-Черкесии застрелили на охоте

Происшествия

Охотники спутали его со зверем

Черкесск, 24 октября 2018, 14:26 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии завершилась трагедией охота троих мужчин. Был убит 30-летний житель республики, которого в темноте приняли за зверя, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Во время выслеживания шакалов и волков трое охотников передвигались на машине «Нива» в районе Эшкаконского водохранилища в Малокарачаевском районе. Приняв человека за зверя, 37-летний житель села Учкекен выстрелил в него из карабина Сайга-МК. От полученного смертельного ранения потерпевший скончался на месте.

Охотники отвезли тело погибшего в больницу, а сами явились в правоохранительные органы. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Виновник трагедии отпущен под подписку о невыезде. Ведутся следственные действия, устанавливаются обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.

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В августе 2018 года в Чувашии был убит во время охоты житель республики. Подозреваемым является двоюродный брат убитого, который, по его заявлению, целился в бобра.

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Бытовые убийства
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