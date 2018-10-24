Один человек погиб при обвале грунта в Дагестане

Махачкала, , 14:31 — REGNUM В результате обвала грунта при прокладке водопровода в Табасаранском районе Дагестана погиб один человек, сообщает 24 октября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

«Найдено тело одного из пострадавших в населенном пункте Джульджа», — говорится в сообщении.

В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами находится еще один человек, отметили в ведомстве.

Напомним, информация о происшествии поступила в 10:45 мск. На место обвала выехали спасатели и кинологи. Всего к спасательным работам привлечены 11 человек и три единицы техники.

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