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Один человек погиб при обвале грунта в Дагестане

Происшествия

Под завалами находится еще один человек

Махачкала, 24 октября 2018, 14:31 — REGNUM  В результате обвала грунта при прокладке водопровода в Табасаранском районе Дагестана погиб один человек, сообщает 24 октября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

«Найдено тело одного из пострадавших в населенном пункте Джульджа», — говорится в сообщении.

В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами находится еще один человек, отметили в ведомстве.

Напомним, информация о происшествии поступила в 10:45 мск. На место обвала выехали спасатели и кинологи. Всего к спасательным работам привлечены 11 человек и три единицы техники.

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