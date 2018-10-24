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В Нижнем Новгороде автокран обрушился на детский сад

Происшествия

Информация уточняется

Нижний Новгород, 24 октября 2018, 14:11 — REGNUM  В Нижнем Новгороде автокран упал на территорию детского сада. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

По данным спасателей, инцидент произошел в Канавинском районе в детском саду №361. Автокран рухнул при проведении строительных работ. При падении техники никто не пострадал. Конструкции здания учреждения не разрушены.

«Угрозы жизни и здоровью детей нет. Воспитательный процесс не нарушен», — подчеркнули в МЧС, но добавили, что информация уточняется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня днем башенный кран упал на одной из строительных площадок в Самаре. В результате крановщик получил серьезные травмы и был госпитализирован, однако через некоторое время он скончался в реанимации.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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Происшествия со строительными и грузовыми кранами
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