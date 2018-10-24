Путин поблагодарил премьер-министра Италии за помощь болельщикам ЦСКА

Москва, , 14:08 — REGNUM Владимир Путин в начале своей встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Москве в среду, 24 октября, передал через него слова благодарности мэру Рима Вирджинии Раджи и итальянским медикам за помощь пострадавшим во время инцидента в римском метро.

Конте в свою очередь заявил, что случившееся вызывает у него большое сожаление, и добавил, что худшего развития событий удалось избежать.

Инцидент с обрушением эскалатора на римской станции метро Repubblica произошел вечером 23 октября, за полтора часа до начала матча Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА. Пострадали 30 человек, 19 были госпитализированы, 16 из них — граждане России.

Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента. По предварительной информации и по данным свидетелей, нетрезвые болельщики прыгали по эскалатору. Вместе с тем рассматриваются и другие версии, в соответствие с которыми эскалатор был не вполне исправен, а потому и не выдержал дополнительной нагрузки.

Читайте также: Сальвини: В обрушении эскалатора виновны «пьяные псевдофанаты»