Заявление Сальвини о болельщиках «требует проверки» — российский дипломат

Москва, , 14:06 — REGNUM Заявление вице-премьера, главы МВД Италии Маттео Сальвини, которое распространили СМИ, требует проверки на достоверность, заявил 24 октября поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я сейчас, конечно, воздержусь от комментариев заявления уважаемого заместителя председателя правительства Италии, достоверность которого, кстати, требует проверки. Могу лишь отметить, что вчера мне лично позвонила мэр Рима Вирджиния Раджи, она выразила слова солидарности и близости с нашими пострадавшими болельщиками. Обещала оказывать любую помощь. Местные органы власти, силовые структуры и медицинские также оказывают нам содействие», — сказал он.

Различные версии случившегося, появившиеся в итальянских СМИ, обвиняющие российских болельщиков, он обобщил термином «fake news».

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в метрополитене Рима, в результате которого пострадали болельщики московского ЦСКА, случилось вечером 23 октября, перед матчем армейцев с «Ромой».

24 октября СМИ распространили слова главы МВД Италии, в которых тот обвинил в происшествии «пьяных псевдоболельщиков».

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