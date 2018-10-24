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Четырехлетний мальчик скончался в самолете, летевшем из Москвы в Душанбе

Происшествия

Причина смерти не называется

Москва, 24 октября 2018, 14:01 — REGNUM  Ночью 24 октября на борту самолета авиакомпании «UTair», совершавшего рейс из Москвы в Душанбе, умер четырехлетний ребенок.

Причины смерти не называются. Известно, что мальчик, гражданин Таджикистана, летел со своим дядей. Он почувствовал себя плохо, когда борт набрал высоту. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Оренбурга, однако прибывшим к самолету медикам спасти его не удалось. До выяснения причин произошедшего тело ребенка находится в местном морге, дядя также остался в Оренбурге.

Как сообщается, остальные пассажиры этого рейса прибыли в аэропорт Душанбе в 8:00 по местному времени.

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Авиапроисшествия
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