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В Самаре рухнул башенный кран: крановщик погиб

Происшествия

После происшествия он был госпитализирован в реанимационное отделение

Самара, 24 октября 2018, 13:55 — REGNUM  В Самаре около 11 часов по местному времени на одной из строительных площадок рухнул башенный кран. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Самарской области.

По данным ведомства, стройка располагается на проспекте Карла Маркса. Кран обрушился в результате подлома опор. Крановщий получил телесные повреждения высокой степени тяжести. Он был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц. Однако спустя некоторое время скончался, уточняет «Волга. Ньюс».

По данному факту проводится доследственная проверка.

«Проводится осмотр строительной площадки, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в СУ СКР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после аналогичного происшествия в Кировской области, где кран рухнул на жилой двухэтажный дом, был осужден эксперт, который выдал разрешение на эксплуатацию башенного крана. В результате инцидента крановщик погиб.

Эксперту назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев с лишением права проведения экспертизы промышленной техники сроком на 1 год.

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Происшествия со строительными и грузовыми кранами
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