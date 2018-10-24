Очевидец подтвердил, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе в Риме

Москва, , 13:37 — REGNUM Прыжков на вышедшем из строя эскалаторе в Риме не было, сообщил 24 октября болельщик ЦСКА Максим в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Его представили как очевидца, который «видел все своими глазами».

Максим рассказал, что «никакой экстремальной ситуации в виде прыжков или какой-то активности не было». Он спускался по параллельному эскалатору, с которым было все в порядке.

«Плотная посадка, обычная ситуация для загруженного часа метро», — описал гость эфира.

Очевидец объяснил, откуда информация о вине российских болельщиков появилась в итальянских СМИ:

«Было первое интервью одного из болельщиков нашего клуба, который помимо того, что не очень хорошо владел английским языком, был немного в подпитии. Он объяснял, что они прыгали набок, отпрыгивали с лестницы, а итальянцы восприняли как «джамп, джамп» — прыгали. А он имел в виду, что люди прыгали вбок от складывающегося эскалатора».

Во время ЧП Максим увидел, что соседний эскалатор стал ускорятся:

«Внизу образовалась давка, ступеньки сложились, образовалось «железное месиво».

Пассажиры другого эскалатора спустились через несколько секунд и стали помогать пострадавшим.

«Мы разложили пострадавших, кому-то надо было наложить жгут, кого-то перевели в лежачее положение. Успокаивали тех людей, которые не понимали тяжесть своего положения. И способствовали спасателям, чтобы быстрее эвакуировали людей. Но эвакуация шла очень медленно. Первая машина скорой помощи приехала почти через час — 45−50 минут. А окончательно 20 пострадавших увезли через полтора часа — час 40 после события. Работали очень медленно. Первые приехали пожарные, достаточно быстро, минут через 15, но у них не было ничего, не было носилок», — рассказал Максим. Он уточнил, что сам является доктором.

Напомним, 23 октября в метрополитене Рима обрушилась лестница эскалатора, на которой находились в этот момент болельщики московского ЦСКА, приехавшие в Италию на матч с «Ромой». По последним данным на утро 24 октября, пострадали 15 человек.