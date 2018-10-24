На Урале дело об изнасиловании и убийстве школьницы передано в суд

Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге уголовное дело в отношении обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд, а санкция по наиболее тяжкой статье (ч. 2 ст. 105 УК РФ) предусматривает пожизненное заключение», — уточнили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.

Также 48-летний житель Екатеринбурга обвиняется в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, совершённым с особой жестокостью (ч. 2 ст. 131 УК РФ), в иных действиях сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК РФ), в угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ст. 119 УК РФ) и краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное преступление на площадке школы № 57 в Екатеринбурге произошло в сентябре 2011 года. Тогда было найдено тело 14-летней школьницы. Позже, было установлено, что перед смертью девочка была изнасилована.

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве был задержан только в мае 2017 года. Им оказался житель Екатеринбурга 1969 года рождения. После предъявления обвинений гражданин был отправлен под арест.

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