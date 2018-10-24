Ни бензина, ни денег: житель Хакасии нарвался на топливных мошенников

Черногорск, Хакасия, , 12:58 — REGNUM Вместе с вновь дорожающим моторным топливом в России стали появляться мошенники, предлагающие гражданам купить бензин и дизтопливо с рук по весьма приемлемым ценам. В некоторых случаях, как предупреждают в Российском топливном союзе, это может оказаться суррогат, а в некоторых — обыкновенное мошенничество, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пример тому — уголовное дело, возбужденное полицейскими в Хакасии. При сложившейся цене бензина и дизельного топлива в регионе дороже 40 рублей, житель Черногорска намеревался закупить его по 25 рублей литр. Но в итоге остался и без топлива и без заплаченных за него более 43 тысяч рублей.

Как пояснил полицейским сам пострадавший, предложение приобрести дизтопливо и бензин по цене 25 рублей за 1 литр поступило ему от незнакомца по сотовому телефону. Оно показалось настолько выгодным, что не смутили условия сделки: топливо сначала надо было оплатить, причём внести полную стоимость. Когда горожанин перевёл требуемую сумму злоумышленник исчез. Полицейские выяснили, что со своей жертвой он связывался с разных сотовых номеров.

Следственным отделом полиции Черногорска решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый ажиотаж в России начался с конца мая 2018 года. Резкий подъем цен на моторное топливо связывают с ослаблением рубля и ростом цены мировой нефти, которые переориентировали нефтяников на экспорт. Образовавшуюся напряжённость на внутреннем рынке правительству так и не удалось устранить.