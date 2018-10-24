Попались в первый же день: на Урале осуждены два студента-наркоторговца

Челябинск, , 12:52 — REGNUM В Челябинске два студента получили срок за попытку распространения наркотиков. Попались они в первый же день своей «работы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Граждан 2000 года рождения поймали в мае 2018 года. Перед этим они получили от так и не установленного следствием лица крупную партию наркотиков и начали раскладывать дозы по тайникам. Но в первый же день операции их поймали. Вместо того, чтобы за каждую закладку получить на двоих 250 рублей, им пришлось отвечать перед законом. Вину они признали и изъявили готовность сотрудничать со следствием.

Также они пояснили следствию, что сами не употребляют наркотики, а просто решили заработать. Теперь каждому из них предстоит отбыть четыре года в колонии. Суд учёл то, что их поймали несовершеннолетними, занимались преступной деятельностью недолго. Также у обоих оказались положительные характеристики.

Отметим, по словам юристов, лица, занимающиеся раскладками, как правило, очень быстро попадаются в руки правоохранителей. Уйти от наказания не удаётся никому. Специалисты предупреждают: в «фирмах», которые завлекают таких посредников, нередко обманывают, а часто и добровольно сдают закладчиков правоохранителям.