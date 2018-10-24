Кибермошенники похитили 12 млн рублей с платежных карт калужан

Калуга, , 12:51 — REGNUM В Калужской области в 2018 году кибермошенники украли с платежных карт жителей более 12 млн рублей. Правоохранительным органам удалось раскрыть около 30% данных преступлений и вернуть владельцам 1,7 млн рублей. Об этом 24 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Центробанка Ирина Карлаш.

По её словам, мошенники находят всё новые способы хищения денег с платежных карт. Так, одной жительнице Калуги пришло СМС-сообщение со ссылкой на некий ресурс, с помощью которого можно самостоятельно обновить ключи безопасности доступа к интернет-магазинам и защитить себя от возможных угроз мошенничеств. Не заподозрив подвоха, женщина перешла по ссылке в сообщении и ввела необходимую информацию о себе и своей платежной карте. Около 10 тыс. рублей — все имевшиеся на карте женщины деньги — стали частью бюджета киберворов.

«Мошенничество для «защиты от мошенничества» — это одна из излюбленных уловок мастеров социальной инженерии, — заявила Карлаш. — Однако населению стоит помнить главное правило — переходить по незнакомым ссылкам в СМС и сообщениях электронной почты, в 99% случаев ставить под угрозу безопасность личных платежных и персональных данных».

Специалисты ведомства рекомендуют внимательнее относиться к разного рода рассылкам от незнакомых адресатов и соблюдать правила безопасного использования платежных карт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры РФ, каждое 20 преступление в России совершается в сфере информационных технологий.

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