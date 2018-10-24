Ульяновского полицейского подозревают в фальсификации доказательств

Ульяновск, , 12:45 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела МВД РФ по Заволжскому району. Его подозревают в фальсификации доказательств, сообщает областное следственное управление СКР.

Следствие полагает, что в январе 2018 года сотрудник полиции сфальсифицировал несколько протоколов следственных действий по уголовному делу о разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище. По версии следствия, были фальсифицированы протоколы осмотра места происшествия и орудия преступления.

«Факт фальсификации документов был выявлен при рассмотрении уголовного дела в суде», — говорится в сообщении.

Полицейского подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июле 2018 года в Ульяновской области был вынесен приговор бывшему заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по региону, который был признан виновным в получении взятки. Общий размер взяток оценён в 12 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2016 года злоумышленник неоднократно получал взятки за непривлечение к ответственности лиц, незаконно занимавшихся производством спиртосодержащей продукции на территории Ульяновска. Как ранее сообщало ИА REGNUM, его признали виновным в получении взяток и назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 38,55 млн рублей с лишением права 10 лет занимать должности на государственной службе.