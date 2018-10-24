Следователи проводят проверку после обнаружения фрагментов костей в Москве

Москва, , 12:38 — REGNUM Следователи проводят проверку по факту обнаружения фрагментов костей в центре Москвы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по столицу.

Отмечается, что 14 фрагментов костей были найдены рабочими по улице Большая Грузинская. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае обнаружили братскую могилу с человеческими костями. Предположительно, место захоронения является достаточно давним.