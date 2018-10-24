По факту лесного пожара в Ульяновской области заведено дело

Ульяновск, , 12:35 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту крупного лесного пожара, уничтожившего лес на площади 8,5 гектара, сообщает Волжская природоохранная прокуратура.

Дело заведено по итогам проверки в связи с лесным пожаром в Выровском участковом лесничестве Майнского лесничества.

«Установлено, что в результате неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом произошел пожар, которым повреждены лесные насаждения на площади 8,5 га, чем причинен ущерб в размере около 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

На основании собранных материалов районным отделом ГУ МЧС России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности»).

Напомним, в сентябре 2018 года в Ульяновской области тушили природный пожар близ села Крестово Городище на площади 34 га, никто не пострадал. Тушение пожара тогда осложняли погодные условия — на территории Ульяновской области установилась ветреная погода, отдельные порывы достигали 20 м/с.

Отметим, по данным спасателей, за девять месяцев на территории Ульяновской области зарегистрировано 766 пожаров, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сократилось и количество жертв от возгораний. Основными причинами стали нарушение требований по эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и нарушение требований по эксплуатации отопительных печей.