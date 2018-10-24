Глава МВД Италии обвинил в ЧП в римском метро фанатов из России

Рим, , 12:32 — REGNUM В инциденте с эскалатором в римском метро виноваты «пьяные псевдоболельщики» из России, заявил глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в эфире радиостанции RTL.

По словам Сальвини, российские фанаты клуба ЦСКА прыгали на ступенях эскалатора, что привело к его поломке и последующим травмам людей. Ранее российские болельщики отвергли обвинения в неподобающем поведении. По словам очевидца ЧП в римском метро, заявления о том, что болельщики прыгали на эскалаторе, являются ложью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в римском метро обрушился эскалатор, находившиеся на нем люди упали, получив травмы. Большинство пострадавших — российские болельщики, прибывшие в Рим на матч ЦСКА и «Ромы».

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