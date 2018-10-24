Среда, 24 Октября 2018 года
13:47:19 МСК

Глава МВД Италии обвинил в ЧП в римском метро фанатов из России

Происшествия

Ранее российские болельщики отвергли обвинения в неподобающем поведении

Рим, 24 октября 2018, 12:32 — REGNUM  В инциденте с эскалатором в римском метро виноваты «пьяные псевдоболельщики» из России, заявил глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в эфире радиостанции RTL.

По словам Сальвини, российские фанаты клуба ЦСКА прыгали на ступенях эскалатора, что привело к его поломке и последующим травмам людей. Ранее российские болельщики отвергли обвинения в неподобающем поведении. По словам очевидца ЧП в римском метро, заявления о том, что болельщики прыгали на эскалаторе, являются ложью.

Читайте также: Болельщики ЦСКА рассказали, что не прыгали в римском метро

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в римском метро обрушился эскалатор, находившиеся на нем люди упали, получив травмы. Большинство пострадавших — российские болельщики, прибывшие в Рим на матч ЦСКА и «Ромы».

Читайте также: ЦСКА сделал заявление по инциденту в римском метро

Читайте развитие сюжета: Очевидец подтвердил, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе в Риме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить