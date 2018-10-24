Упавший фрагмент Крымского моста достали из воды

Симферополь, , 12:23 — REGNUM Съехавший в воду фрагмент строящейся железнодорожной части Крымского моста разрезали на части, подняли плавкраном и вывезли на складскую площадку. Об этом 24 октября сообщает инфоцентр «Крымский мост».

В ближайшее время строители ждут новую металлоконструкцию от производителя. Предположительно, авария произошла из-за поломки одной из домкратных систем.

Происшествие не повлияет на график строительства, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября один из железнодорожных пролетов моста накренился, когда его опускали на опоры, и упал в воду. Пострадавших не было. Инцидент произошел на участке между Тузлинской косой и островом Тузла.

В стадии строительства находится железнодорожная часть моста, её открытие намечено на декабрь 2019 года. Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая 2018 года.

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