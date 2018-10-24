В Курской области возбудили дело после пропажи 7-летнего мальчика

Железногорск, Курская область, , 12:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Курской области, сообщает 24 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Мальчик проживает в городе Железногорске в квартире со своими родителями и 10-летней сестрой. Днем 23 октября после учебы ребенок вместе с одноклассниками вышел из школы и с одним из них направился в магазин, после чего они разошлись, направившись каждый в сторону своего дома. С этого времени о месте нахождения мальчика ничего не известно, домой он не пришел.

Отмечается, что в поисках школьника принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии, поисковый отряд и добровольцы, всего — 270 человек.

На вид ребенку восемь лет, худощавого телосложения, рост 130−140 см, волосы темные, короткие. Был одет в темные джинсы, кроссовки бело-синего цвета, куртку болоньевую длиной ниже пояса синего цвета с красными рукавами, шапку красно-синего цвета. При себе имел рюкзак темно-синего цвета с рисунком в виде «Человека-паука».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ поддержало законопроект о поиске детей по геоданным их гаджетов.

По статистике в 2017 году разыскивалось около 8 тыс. несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние дети, а в первом квартале 2018 году — около 2500 детей, из которых 805 малолетних соответственно.

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