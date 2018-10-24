Реставрация с изъяном: чиновников Оренбурга подозревают в халатности

Оренбург, , 12:00 — REGNUM В Оренбурге следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушений, выявленных при исполнении муниципального контракта по ремонту набережной Урала. Силовики усмотрели в действиях чиновников признаки преступления по статье УК РФ «Халатность», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Объект культурного наследия федерального значения и визитная карточка Оренбурга «Спуск к Уралу» вновь оказался в центре внимания и скандала. По данным надзорного ведомства, заказчик принял у исполнителя фактически невыполненные работы на сумму около 20 млн рублей. Эти деньги мэрия перечислила ООО «СКИБ» из средств федерального и областного бюджета. Кроме того, установлено, что при производстве работ использовались более дешёвые, чем заявлено в контрактах, строительные материалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в Оренбурге начался ремонт набережной реки Урал. Работы осуществляются в два этапа. В декабре 2017 года сдана первая часть объекта — спуск и нижнюю часть набережной. На реализацию этого этапа выделено 97 млн рублей. К реконструкции остальной части набережной приступили в 2018 году. Добавим, что набережная является основным объектом благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Между тем, ряд горожан считают действия на набережной вредительскими. Визитная карточка Оренбурга и объект культурного наследия теряет своё очарование, несмотря на заверения чиновников и подрядчика в качестве работ и жестком контроле процесса реставрации уникальной лестницы. В соцсетях жители областного центра не раз обращали внимание на скопление воды на ступенях и площадках лестницы, ржавые подтёки и отслоение штукатурки.

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