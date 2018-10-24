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Мужчин, пытавшихся вывезти труп из РФ на Украину, подозревают в убийстве

Происшествия

Водитель пояснил, что собирался перевезти умершую жену в Запорожскую область и там похоронить

Киев, 24 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Уголовное дело об умышленном убийстве возбудили украинские правоохранители в отношении мужчин, пытавшихся пересечь границу России и Украины с телом умершей родственницы в автомобиле. Об этом говорится в сообщении Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Инцидент произошел вечером 23 октября на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области Украины. Внимание пограничников привлекла пассажирка на заднем сидении автомобиля, за рулем которого находился российский гражданин.

Оказалось, что женщина в салоне, пристегнутая ремнем безопасности, мертва. Водитель пояснил, что собирался перевезти умершую жену в Запорожскую область, чтобы похоронить.

Мужчина предъявил датированное 22 октября свидетельство о смерти супруги. В машине находился также его сын, гражданин Украины.

Пограничники уведомили Национальную полицию Украины о возможном преступлении по статье «Умышленное убийство».

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