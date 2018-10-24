Болельщики ЦСКА рассказали, что не прыгали в римском метро

Рим, , 11:35 — REGNUM Обвинения в адрес российских болельщиков о неподобающем поведении в метро Рима, якобы ставшем причиной ЧП, не соответствуют действительности. Об этом спортивный телекомментатор Владимир Стогниенко написал в Twitter.

Стогниенко рассказал, что связался с приятелем, который находился на станции Repubblica в момент аварии. Знакомый комментатора отделался синяками, а его спутники получили серьезные травмы.

По словам очевидца, скорую пришлось ждать около 40 минут. Заявления о том, что российские болельщики прыгали на эскалаторе, мужчина назвал враньем.

«Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного», — написал с его слов Стогниенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 октября в римском метро обрушился эскалатор, находившиеся на нем люди упали, получив травмы. Большинство пострадавших — российские болельщики, прибывшие в Рим на матч ЦСКА и «Ромы».

Итальянское издание La Repubblica возложило вину за инцидент на российских гостей, которые якобы толпой запрыгнули на эскалатор.

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