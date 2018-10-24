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ДНР: ВСУ нарушили режим прекращения огня 19 раз

Происшествия

Данных о жертвах пока нет

ДНР: ВСУ нарушили режим прекращения огня 19 раз
Lawren
«Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

Соледар, ДНР, 24 октября 2018, 11:34 — REGNUM  За минувшие сутки украинские войска нарушили перемирие 19 раз, сообщили 24 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под обстрелом оказались окраины Донецка и Горловки, населённые пункты Докучаевск, Васильевка, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Спартак, Яковлевка и Ясиноватая.

ВСУ применили крупнокалиберные 120-мм миномёты, 82-мм миномёты, гранатомёты АГС, СПГ и РПГ, а также автоматические пушки, установленные на БТР, крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие.

Напомним, ранее Украина взяла на себя обязательства с 29 августа обеспечить всеобъемлющее устойчивое перемирие, связанное с началом учебного года в ДНР. Однако ВСУ регулярно нарушают любые договорённости.

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