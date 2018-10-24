В аварии на трассе под Саратовом пострадали пять человек

Саратов, , 11:30 — REGNUM В Саратовской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек. По информации регионального ГИБДД, аварии произошла сегодня, 24 октября, рано утром в Петровском районе.

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На 549-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, аварию спровоцировал 22-летний водитель автомобиля «Хендэ Соната». Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в шедший перед ним КамАЗ с прицепом.

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В результате в больнице оказались четверо пассажиров иномарки и водитель. Причины ДТП устанавливают дорожные полицейские.

По данным регионального ГИБДД, за прошедшие сутки 23 октября на дорогах Саратовской области произошло три автоаварии. Так, два человека получили травмы при столкновении автомобиля «Рено Логан» с «Ладой Приорой» в Саратове. Ещё один человек был доставлен в больницу после ДТП на автодороге Саратов — Красный Текстильщик.

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