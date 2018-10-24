Автокран, который смял 18 машин в Киеве, не прошел техосмотр

Киев, , 11:11 — REGNUM Подъёмный кран, спровоцировавший крупное ДТП в центре Киева, почти полтора года ездил без техосмотра, заявил председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк 23 октября в эфире телеканала «Прямой».

Он рассказал, что группа специалистов, которая осмотрела автомобиль, выяснила, что последний раз он проходил плановый техосмотр в 2016 году:

«У него новый техосмотр должен был быть в июне 2017 года. Данное транспортное средство не прошло техосмотр и у него нет протокола соответствия. Разумеется, что недосмотрели владельцы эту норму и также нарушения, они не прошли техосмотр и это повлекло жуткое ДТП. Я видел сегодня, что около 18−19 авто повреждены и три человека получили травмы разной степени», — рассказал чиновник.

Напомним, 23 октября бульвар Леси Украинки в Киеве парализовала масштабная авария — у подъёмного крана отказали тормоза, и он протаранил до 19 автомобилей.

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