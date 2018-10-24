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ДТП в Турции: погиб военный

Происшествия

Трое военнослужащих пострадали

Анкара, 24 октября 2018, 11:04 — REGNUM  Военнослужащий турецкой армии погиб в дорожно-транспортном происшествии в турецкой провинции Эрзинджан, сообщает 24 октября Anadolu.

Также в результате инцидента пострадали еще трое военных. Все они были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь. Их жизням ничего не угрожает.

Авария произошла в результате столкновения с грузовиком, водитель которого не справился с управлением.

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Дорожно-транспортные происшествия
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