В Хабаровском крае Доску почёта чуть не отдали под ДВ-гектары

Ванино, Хабаровский край, , 11:17 — REGNUM В свободном порту Ванино Хабаровского края землю на которой установлена Доска почёта с портретами почётных граждан района, чуть было не отдали по программе бесплатного выделения дальневосточных гектаров. Вовремя вмешался прокурор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В самом центре свободного порта Ванино, на главной площади Мира, расположено здание администрации района. Рядом с этим зданием размещена районная Доска почёта. На доске — портреты почётных граждан Ванинского района. Эта доска едва не ушла к претенденту на дальневосточный гектар. Доска почёта считается «объектом культуры», поэтому под гектары место, где она стоит, выдано быть не может — так гласит закон. Но органы местного самоуправления не успели поставить место, где стоит доска, на кадастровый учёт. В результате участок земли в самом центре, на главной площади порто-франко, едва не ушёл в частные руки по программе бесплатного выделения дальневосточных гектаров.

Вовремя вмешалась прокуратура, которая опротестовала выделение участка в данном месте, а также потребовала оформить его в соответствии с законом — поставить на кадастровый учёт.

Работу по оформлению участка в администрации района уже начали. Но само по себе удивительно то, что участок земли в двух шагах от администрации района, на главной площади, в принципе может быть отдан «гектарщикам».

Как сообщало ИА REGNUM, из 188,4 млн дальневосточных гектаров за всё время действия программы выдано порядка 45 тыс. Программа «ДВ-гектар» периодически дает очень странные сбои — интерактивная система однажды начала раздавать всем желающим гектары на японском острове Хоккайдо, в Китае и даже в Турции.

В свободном порту Ванино в 2016 году прокурор через суд вернул муниципалитету участок земли в центре с расположенным на нём сквером. Сквер сажали ещё первопроходцы. Жители были возмущены, что сквер отдали под гектар, а гектарщица — бизнес-вумен решила сквер вырубить и построить магазин. После вмешательства прокурора сквер удалось сохранить.