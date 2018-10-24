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В метро Рима из-за поломки эскалатора пострадали четверо граждан Украины

Происшествия

Угрозы их жизни нет

Киев, 24 октября 2018, 10:25 — REGNUM  В результате поломки эскалатора в метро Рима пострадали граждане Украины, заявил начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич, сообщило 24 октября агентство УНН.

«Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одной из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев», — рассказал Кирилич.

Инцидент произошёл 23 октября. На одной из станций метро эскалатор внезапно начал двигаться с большой скоростью, в результате чего травмы получили около двух десятков пассажиров. Три человека находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших 15 граждан России.

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