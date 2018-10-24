Задержан предполагаемый убийца бывшего главы разведки Иордании

Амман, , 10:12 — REGNUM Правоохранительные службы Иордании арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего главы разведки страны генерала Хабиса аль-Ханини, сообщает 24 октября Al Arabia.

Личность задержанного не раскрывается. Также пока не предоставляется информация о спецоперации, приведшей к поимке преступника.

Напомним, генерал Хабис аль-Ханини был убит недалеко от города Аммана 23 октября. Преступник выстрелил ему в грудь три раза, военный скончался от полученных ран в госпитале.

Бывший глава разведки Иордании специализировался на борьбе с терроризмом и пользовался высоким авторитетом среди своих коллег.

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