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В Иркутской области задержали маньяка-педофила

Происшествия

Мужчина подозревается в изнасиловании девочек

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В Иркутской области задержали маньяка-педофила
Иллюстрация: СУ СК РФ по Алтайскому краю
В Иркутской области задержан предполагаемый маньяк-педофил

Иркутск, 24 октября 2018, 10:17 — REGNUM  Неравнодушные граждане помогли задержать предполагаемого маньяка-педофила на территории одного из сельских поселений Иркутской области. Опознав по ориентировке подозреваемого в изнасиловании маленьких девочек, они удерживали его до приезда полицейских, передаёт Altairk.ru. Позднее СУ СК РФ по Иркутской области обнародовал видео задержания подозреваемого.

По данным следствия, изнасилование маленьких девочек маньяк совершил в дневное время 19 октября 2018 года. Главным фигурантом этого дела стал 51-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. Ориентировки помогли задержать его в деревне Столбова Иркутского района. По данным правоохранителей, всё это время подозреваемый скрывался от правоохранителей в лесу неподалёку от указанной деревни.

Уголовное дело возбуждено по фактам изнасилований малолетних девочек и совершения в отношении них насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкальском крае тоже удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы. По данным следствия, ранее он был судим за изнасилование.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в убийстве ребенка в Чите был судим за изнасилование

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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