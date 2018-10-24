Украинские пограничники задержали мужчину с 17 килограммами янтаря

Рава-Русская, Украина, , 09:44 — REGNUM Во Львовской области на пункте пропуска Рава-Русская был задержан гражданин Украины, пытавшийся вывезти в Польшу 17 кг необработанного янтаря, сообщили 24 октября в пресс-службе Львовского погранотряда.

«Во время осмотра транспортного средства у правоохранителей возникло подозрение, касательно возможного перемещения в автомобиле спрятанных от контроля предметов. Поэтому было принято решение об осуществлении углублённой проверки, во время которой пограничники Львовского отряда выявили 16 кг 900 г необработанного камня разной формы», — сказано в сообщении.

24-летний водитель спрятал камни за декоративной обшивкой дверей автомобиля.

Напомним, нелегальный бизнес по добыче янтаря процветает в Сумской, Ровенской и других областях Украины. Любые попытки пресечь незаконный промысел вызывают острую реакцию со стороны местных жителей.

Читайте также: В Ровненской области на полицию напали около 200 добытчиков янтаря