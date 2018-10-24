У сгоревшего арсенала под Ичнёй нашли свыше 13 тыс. взрывоопасных предметов

Ичня, Украина, , 09:39 — REGNUM За минувшие сутки сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) обнаружили 2261 взрывоопасный предмет, заявили 24 октября в пресс-службе ведомства.

«Изъято более 13 тыс. 262 взрывоопасных предмета (за сутки — 2 тыс. 261), отработано 290 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки — 1)», — сказано в сообщении.

Сапёры очистили около половины территории склада, 16-километровая опасная зона вокруг сгоревшего арсенала сокращена до десяти километров.

В ГСЧС также сообщили, что с начала 2018 года служба изъяла и обезвредила более 58 тыс. взрывоопасных предметов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2018 года на арсенале возле города Ичня Черниговской области начался пожар, уничтоживший свыше 65 тыс. тонн боеприпасов. Примерно столько ВСУ обрушили на Донбасс с начала гражданской войны.

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