В Сургуте столкнулись три автомобиля, пострадали дети

Сургут, Югра, , 08:57 — REGNUM Восемь человек, трое из которых — дети, пострадали в Сургуте в результате ДТП. Об этом сообщили 24 октября журналистам в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 23 октября на регулируемом перекрестке. Водитель Nissan Almera допустил столкновение с Toyota Corolla, стоявшей впереди. От удара иномарку отбросило вперед, на автомобиль BMW.

Травмы получили водитель Toyota, один его пассажир и трое находившихся в салоне детей, водитель и пассажир Nissan и пассажир BMW. Уточняется, что пострадавшие дети не были пристегнуты ремнем безопасности, удерживающих устройств не было.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП случилось в Югре 9 октября. На трассе Сургут-Лянтор столкнулись «Мицубиси Паджеро» и «ВАЗ-2112», погибли четыре человека.

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