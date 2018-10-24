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На Камчатке осужден рецидивист, убивший собственную дочь

Происшествия

Ранее судимый мужчина нанес девочке травмы головы из-за того, что та мешала ему спать — ребенок плакал от голода

Петропавловск-Камчатский, 24 октября 2018, 08:54 — REGNUM  К 16-ти годам лишения свободы приговорил суд жителя села Тигиль Камчатского края за убийство четырёхмесячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что убийство было совершено в июле 2018 года, когда 34-летний ранее судимый мужчина нанес девочке травмы головы из-за того, что та мешала ему спать — ребенок плакал от голода. С учетом отмены условного наказания по предыдущему приговору убийце назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с его отбыванием в колонии строгого режима, уведомили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября пресс-секретарь следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков заявил, что подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Чите мужчина ранее был судим за изнасилование.

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Бытовые убийства
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