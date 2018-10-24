Два человека погибли в массовой аварии на МКАД

Москва, , 08:33 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Москве погибли два человека, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 24 октября в районе 26-го километра Московской кольцевой автодороги, где столкнулись три автомобиля.

Из-за ДТП на внутренней полосе дороги были перекрыты три полосы. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столичное главное управление МВД РФ опубликовало список самых аварийно-опасных участков дорог, где произошло наибольшее количество дорожных аварий по итогам девяти месяцев 2018 года.

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