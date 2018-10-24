В Дагестане задержанна группа вооруженных молодых людей

Махачкала, , 08:30 — REGNUM Четверо молодых людей из Буйнакского района Дагестана подозреваются в незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц. Отмечается, что двое из фигурантов уголовного дела являются несовершеннолетними, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Подозреваемые незаконно приобрели у неустановленного лица два револьвера, один пистолет, две гранаты и более 100 патронов различного калибра. Кроме того, они незаконно хранили всё это и носили при себе.

Молодые люди были задержаны правоохранителями на участке горно-лесистой местности в двух км от села Манасаул Буйнакского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане за первые девять месяцев 2018 года было изъято из незаконного оборота около 300 единиц огнестрельного оружия. Среди изъятого у населения оружия значится 26 автоматов, 10 гранатометов, один пулемет, 129 пистолетов, 103 ружья. Кроме того, обнаружено и изъято около трехсот гранат и более 20,5 тыс. единиц боеприпасов различного калибра.