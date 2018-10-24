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Немецкая полиция освободила 5 нелегальных мигрантов из рефрижератора

Происшествия

Арестован водитель грузовика, гражданин Украины

Саарлуис, Германия, 24 октября 2018, 08:03 — REGNUM  Немецкая полиция спасла пять нелегальных мигрантов из Ирака, задыхавшихся в польском грузовике-рефрижераторе, передает телеканал N-TV 23 октября.

Находившиеся в грузовике среди молочного груза мигранты почувствовали угрозу для своей жизни и позвонили по мобильному телефону французским чиновникам с просьбой помочь им. По звонку полиция определила, что машина находится уже на территории Германии и связалась с немецкими коллегами в Саарлуи, которые и освободили пленников. Мигранты страдали от переохлаждения и нехватки воздуха.

Зарегистрированный в Польше грузовик выехал вечером 22 октября из Милана. Как долго находились в нем люди, неизвестно. Водитель-дальнобойщик, 37-летний гражданин Украины, арестован по подозрению в контрабанде людей.

Напомним, в 2015 году в Австрии при попытке нелегально высадиться в Европе в грузовике-контейнере для мясных продуктов погибли более 70 нелегальных мигрантов. Они задохнулись в герметичной камере.

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