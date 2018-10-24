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Банкиры-мошенники похитили у красноярских вкладчиков 153 млн рублей

Происшествия

Пострадали 120 жителей Красноярска и Красноярского края

Красноярск, 24 октября 2018, 07:53 — REGNUM  Более ста жителей Красноярского края лишились своих денег из-за действий руководителей одной из кредитных организаций. Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве в банковской сфере, сообщает 24 октября пресс-служба краевого управления МВД РФ.

Правоохранители установили, что руководство банка, пользуясь служебным положением, занималось реализацией векселей другой финансово-торговой компании через операционные офисы. Полученные средства были сняты со счетов фирмы, и обналичить ценные бумаги клиенты не смогли.

Таким образом, 120 клиентов банка потеряли в общей сложности 153 млн рублей. Пострадали жители Красноярска и Красноярского края.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

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Мошенничества
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