15 фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в римском метро

Рим, , 07:21 — REGNUM По уточнённым данным, после инцидента на станции римского метро Repubblica в больницу попали 15 граждан РФ. По информации посольства России в Италии, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Напомним, ранее сообщалось о 19 пострадавших и госпитализированных. Уточняется, что пятеро уже выписаны.

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Помощь гражданам РФ, пострадавшим при обрушении эскалатора, медики оказывают в шести лечебных учреждениях итальянской столицы. Врачи оценивают их состояние в целом как удовлетворительное. Также, по данным дипломатического ведомства, госпитализация потребовалась и четырём гражданам Украины.

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В настоящее время в связи с инцидентом в посольстве РФ в Италии открыта «горячая линия».

https://twitter.com/rusembitaly/status/1054864316229398528

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября при спуске на станцию метро Repubblica эскалатор, на котором в этот момент находились люди, сорвался и начал с большой скоростью двигаться вниз в тот момент, когда на нём находились болельщики московского ЦСКА, ехавшие на матч своей команды с «Ромой» в рамках Лиги чемпионов. Люди стали падать, образовалась давка. Сообщалось как минимум о 30 пострадавших.

В инциденте итальянские власти обвинили фанатов московского футбольного клуба, которые «запрыгнули на эскалатор толпой», что и привело к нарушению его работы. Точные причины произошедшего сейчас выясняются.

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