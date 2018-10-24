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Певица Светлана Лобода попала в больницу

Происшествия

Артистке стало плохо на репетиции нового шоу

Москва, 24 октября 2018, 07:16 — REGNUM  Экстренная госпитализация потребовалась певице Светлане Лободе. Она доставлена в одну из московских клиник, сообщает 24 октября издание StarНit.

Поводом для госпитализации стали сильные боли в животе. Медики оценивают состояние певицы как средней тяжести.

Лободу увезли в больницу с репетиции нового шоу, запланированного на 25 октября, уточняет «Комсомольская правда». Она почувствовала себя плохо, когда исполняла сложный танцевальный номер, рассказал источник в окружении артистки.

Светлана Лобода родилась в Киеве в 1982 году. В 2009 году певица представляла Украину в финальной части конкурса «Евровидение».

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