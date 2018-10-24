Украинские войска за сутки обстреляли три посёлка в ЛНР

Луганск, , 07:18 — REGNUM За минувшие сутки киевские силовики трижды нарушили «режим тишины», заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, сообщил 24 октября Луганский информационный центр.

Каратели обстреляли из 82-мм миномётов и автоматических пушек, установленных на БМП, посёлки Донецкий, Желобок и Калиново.

Напомним, 12 февраля 2015 года страны «нормандской четвёрки» — Россия, Германия, Франция и Украина — заключили соглашение, направленное на урегулирование конфликта между Украиной и Донбассом. С тех пор Киев принципиально игнорирует взятые на себя обязательства и продолжает обстреливать территорию Донбасса.

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