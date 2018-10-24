В Якутии шестые сутки ищут потерявшихся в тундре людей

Якутск, , 06:07 — REGNUM Трое жителей села Юрюнг-Хая Анабарского района Якутии 18 октября выехали в село Саскылах на снегоходе, но не прибыли туда. Девушку и двоих мужчин, один из которых — её отец, ищут уже шестые сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным МЧС республики, в дежурную часть информация о пропаже людей поступила 22 октября. Обследование местности вертолётом Ми-8 к обнаружению потерявшихся жителей села Юрюнг-Хая не привело.

Людей продолжают искать по земле на снегоходе и с вертолёта. Расстояние между сёлами Юрюнг-Хая и Саскылах составляет 160 километров, температура воздуха в Анабарском районе минусовая. Спутниковых телефонов у пропавших людей с собой не было, но один из селян — опытный рыбак, охотник и тундровик с опытом работы в оленьем стаде.

Как сообщало ИА REGNUM, три недели назад в Якутии искали пилота совершившего жёсткую посадку самолёта малой авиации. Мужчина пять суток провёл в горах в пургу и без тёплой одежды, и остался жив.